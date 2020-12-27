В результате схода лавины в Иране погибли десять человек

Источник материала: ОНТ

Десять человек стали жертвами схода лавины на севере Ирана, информирует mk.ru.

В Иране продолжаются сильные снегопады, особенно страдает северный регион страны. Здесь, из-за резко увеличившейся массы снежного покрова, в горном районе сошла крупная лавина.

В горах обнаружены тела девятерых человек. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Кроме того, с началом метелей в горах пропали три группы альпинистов. Найти и эвакуировать удалось пока только 14 человек. Остальных ищут спасательные отряды.

Фото: sites.google.com

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