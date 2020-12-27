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В результате схода лавины в Иране погибли десять человек
Источник материала: ОНТ
Десять человек стали жертвами схода лавины на севере Ирана,
В Иране продолжаются сильные снегопады, особенно страдает северный регион страны. Здесь, из-за резко увеличившейся массы снежного покрова, в горном районе сошла крупная лавина.
В горах обнаружены тела девятерых человек. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Кроме того, с началом метелей в горах пропали три группы альпинистов. Найти и эвакуировать удалось пока только 14 человек. Остальных ищут спасательные отряды.
Фото: sites.google.com
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Десять человек стали жертвами схода лавины на севере Ирана, информирует mk.ru. В Иране продолжаются сильные снегопады, особенно страдает северный регион страны....
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