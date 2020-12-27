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Пожар в Дрогичинском районе. Погибли два человека

27.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Дрогичинском районе. Погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе, сообщает БЕЛТА.

В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района ночью произошло возгорание деревянного жилого дома, в котором находились люди. 

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Погибли два человека - их личность и пол устанавливается.

Причина возгорания также выясняется.

Фото: gaiminsk.by

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Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе, сообщает БЕЛТА. В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района ночью произошло возгорание деревянного...
 
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