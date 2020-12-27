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Пожар в Дрогичинском районе. Погибли два человека
Источник материала: ОНТ
Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе,
В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района ночью произошло возгорание деревянного жилого дома, в котором находились люди.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Погибли два человека - их личность и пол устанавливается.
Причина возгорания также выясняется.
Фото: gaiminsk.by
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Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе, сообщает БЕЛТА. В агрогородке Брашевичи Дрогичинского района ночью произошло возгорание деревянного...
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