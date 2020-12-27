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В праздничные дни белорусская милиция работает в усиленном режиме

27.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В праздничные дни белорусская милиция работает в усиленном режиме

В дни новогодних праздников сохраняется усиленный вариант несения службы, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова рассказала, что сотрудники милиции предпримут все меры, чтобы обеспечить общественный порядок и не допустить чрезвычайных происшествий в праздничные дни. Также, от лица ведомства, она попросила жителей и гостей Беларуси с пониманием относиться к мероприятиям, проводимым сотрудниками милиции: досмотрам, пропускном режиме и т.д.

Ольга Чемоданова отметила, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной: за 11 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, зарегистрировано на 3,9 % больше преступлений, в основном, за счет увеличения количества киберпреступлений.

Снизился уровень криминальной активности в общественных местах, меньше стало преступлений, совершаемых в Беларуси иностранцами. Однако, увеличилось число ДТП, повлекших гибель людей: жертв автоаварий стало больше, в том числе по вине нетрезвых водителей.

Фото: МВД Беларуси 


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Теги: Минск
 
 
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В дни новогодних праздников сохраняется усиленный вариант несения службы, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заявление официального...
 
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