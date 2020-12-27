|
Полиция Санкт-Петербурга запретила белорусам пикетировать посольство РБ с национальной атрибутикой
Источник материала: Навiны
Из 1-го отдела полиции Санкт-Петербурга отпустили 14 человек, задержанных 26 декабря возле белорусского посольства.
Как сообщает
Как сообщил российскому изданию представитель белорусского землячества Артур Грунтов, проживающим в Петербурге белорусам запретили собираться у здания посольства с национальной атрибутикой и скандировать лозунги. К проводящим акции у посольства участникам в минувшую пятницу подошел сотрудник полиции и сообщил, что начиная с субботы, 26 декабря, запрещается находиться у посольства с белорусской атрибутикой и скандировать лозунги.
По словам Грунтова, полицейский объяснил запрет 54-м федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России. По словам полицейского, под запрет попадут не только большие флаги, но и маленькие ленточки со значками.
Грунтов уточнил, что полиция начнет штрафовать людей с символикой. Штраф составит четыре тысячи рублей. При этом просто стоять у посольства, без флагов и прочей атрибутики, будет разрешено.
Проживающие в Петербурге белорусы 139 дней подряд выходили к зданию посольства с бело-красно-белой символикой, требуя отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из 1-го отдела полиции Санкт-Петербурга отпустили 14 человек, задержанных 26 декабря возле белорусского посольства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)