В Сети показали возможный облик обновленной Lada Vesta

Источник материала: Tut.by

Седан Lada Vesta выпускается с осени 2015 года, а потому плановое обновление модели не за горами. По слухам, рестайлинговая Vesta дебютирует в первой половине 2021 года. «АвтоВАЗ» всю информацию пока держит в секрете, но ждать официальных подробностей готовы не все — так, сообщество AvtoVAZ News накануне поделилось любительским рендером, по которому можно составить представление о некоторых грядущих изменениях во внешности Vesta.





Итак, по предварительным данным, рестайлинг принесет вазовскому седану измененные бамперы и крышку багажника, противотуманки прямоугольной формы, задние светодиодные фонари, новые капот, передние крылья и головную оптику — причем почти такую же, как у Logan/Sandero третьего поколения , которые, напомним, пока представлены под маркой Dacia. Также появятся колесные диски нового дизайна, а в салоне, где ожидаются новый руль и переработанная передняя панель с вертикальным «планшетом» мультимедиа-системы у топ-версий, должна улучшиться эргономика. Панель приборов получит два колодца с расположенными между ними экраном бортового компьютера.

Техника, если верить источнику, останется прежней. Ранее AvtoVAZ News сообщал , что в Ижевске уже собраны первые экземпляры обновленной Vesta — это опытная партия из 10 окрашенных в белый цвет седанов. Полноценный серийный выпуск должен начаться в конце первой половины 2021 года.