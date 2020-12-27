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В Сети показали возможный облик обновленной Lada Vesta
Источник материала: Tut.by
Седан Lada Vesta выпускается с осени 2015 года, а потому плановое обновление модели не за горами. По слухам, рестайлинговая Vesta дебютирует в первой половине 2021 года. «АвтоВАЗ» всю информацию пока держит в секрете, но ждать официальных подробностей готовы не все — так, сообщество
Итак, по предварительным данным, рестайлинг принесет вазовскому седану измененные бамперы и крышку багажника, противотуманки прямоугольной формы, задние светодиодные фонари, новые капот, передние крылья и головную оптику — причем почти такую же, как у
Техника, если верить источнику, останется прежней. Ранее AvtoVAZ News
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Седан Lada Vesta выпускается с осени 2015 года, а потому плановое обновление модели не за горами. По слухам, рестайлинговая Vesta дебютирует в первой половине 2021 года.
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