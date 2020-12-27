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Видеофакт: Возле Пушкинской встретились две колонны протестующих
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Возле Пушкинской встретились две колонны протестующих
Встреча вышла очень шумной и радостной.
Сегодня в Беларуси проходят воскресные марши.
В районе Пушкинской в Минске встретились две колонны протестующих. Встреча вышла очень шумной и радостной!
Видео опубликовал телеграм-канал
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Встреча вышла очень шумной и радостной.
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