Источник материала: Хартия'97

Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня 27.12.2020, 13:11

Всему виной — порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на начало рабочей недели, пишет tut.by .

Как сообщает Белгидромет, 28 декабря ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.

По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.

По стране ночью без существенных осадков. Днем — временами осадки, в основном дождь. Температура воздуха +4…+6°C.

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