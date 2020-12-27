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Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня

27.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня

  • 27.12.2020, 13:11
Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня

Всему виной — порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на начало рабочей недели, пишет tut.by.

Как сообщает Белгидромет, 28 декабря ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.

По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.

По стране ночью без существенных осадков. Днем — временами осадки, в основном дождь. Температура воздуха +4…+6°C.

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Теги: Минск
 
 
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