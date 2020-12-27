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Минские партизаны переиграли фашистов во время Марша
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны переиграли фашистов во время Марша
Минчане оставили послание незадачливым прислужникам Таракана.
В Беларуси проходят воскресные Марши. Жители улицы Маяковского совместно с районом Шарики вовсю переиграли карателей и вовсю разгуливают по Лошицкому парку.
Послание от минских партизан на марше опубликовал телеграм-канал
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Минчане оставили послание незадачливым прислужникам Таракана.
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