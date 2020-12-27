Источник материала: Хартия'97

Парламент Венесуэлы отказался признавать результаты выборов и продолжит работу в старом составе 27.12.2020, 12:51

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Работа продолжится до проведения честных выборов.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что оппозиция отказывается признавать состоявшиеся в декабре парламентские выборы. Национальная ассамблея намерена продолжить работу в действующем составе до проведения в стране свободного голосования, заявил он в своем твиттере, сообщает "Радио Свобода" .

Выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря. Согласно официальным результатам, 69 процентов голосов на них получила чавистская Единая социалистическая партия Венесуэлы и ее союзники. Это дало им 253 из 277 мест в парламенте. С точки зрения официального Каракаса, это возвращает власть над парламентом диктатору Николасу Мадуро, легитимность которого не признается большой частью мирового сообщества. Новый состав парламента должен начать работу 5 января.

Более двадцати оппозиционных партий призывали к бойкоту выборов, кандидаты, проигнорировавшие это решение, получили 18 процентов голосов. Это значительно меньше, чем на предыдущих выборах 2015 года, когда оппозиции удалось получить контроль над парламентом с 56 процентами поддержавших их избирателей.

Новые результаты голосования, явка на которое, по официальным данным, составила лишь 30,5 процента, также не признаются рядом стран. Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере назвал голосование "электоральным мошенничеством".

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