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«Белоруснефть» ищет в России сырье для газоперерабатывающего завода

27.12.2020 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский газоперерабатывающий завод, который развивает «Белоруснефть», вынужден искать новых поставщиков сырья на российском рынке. На этой неделе менеджеры компании провели переговоры в Санкт-Петербурге, пишет neft.by.



Белорусский ГЗП способен перерабатывать ежегодно 235 миллионов кубометров газа. Белорусские месторождения обеспечивают более 200 миллионов кубометров попутного нефтяного газа. Остальной объем поставляют российские предприятия, пишет TUT.BY

В России в 2020 году производство сжиженного углеводородного газа сократилось на 4%. А это — более 1 миллиона тонн в год. Причина — снижение поставок сырья. Увеличилась и премиальность внутреннего рынка. Из-за ввода в эксплуатацию мощностей «Запсибнефтехима» компании «Сибур» россияне частично переориентировали сырьевые потоки с экспорта на выпуск нефтехимической продукции в стране. Все это стимулирует Белорусский газоперерабатывающий завод диверсифицировать поставки сырья.

Для поиска потенциальных поставщиков делегация «Белоруснефти» провела переговоры с руководством компаний «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Газпром экспорт», ИМПЭКСНЕФТЕХИМ.

В «Белоруснефти» в качестве наиболее вероятных рассматривают схемы поставки и использования в производстве БГПЗ сырья от дочерних предприятий российских нефтяных компаний, расположенных в Сургуте, Татарстане, Астрахани и других регионах.
 
 
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Белорусский газоперерабатывающий завод, который развивает «Белоруснефть», вынужден искать новых поставщиков сырья на российском рынке. На этой неделе менеджеры...
 
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