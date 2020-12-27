







"Боролись бы за первую шестерку, наверное. Где-то шестые. За тройку – нет, тяжело было бы. С такими мастерами играть, как "Шахтер", "Динамо", сейчас "Ворскла", "Заря". Ребята и "Лестер" обыгрывают, это прикольно.



