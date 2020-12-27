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"Я выхожу, а ты?" В 21-е протестное воскресенье белорусы вышли гулять в шесть утра

27.12.2020 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента.

"Я выхожу, а ты?" В 21-е протестное воскресенье белорусы вышли гулять в шесть утра
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13.05. В микрорайоне Сокол прошли задержания.


12.50. В районе станции метро «Пушкинской» две колонны людей пересеклись.


12.45. Продолжают поступать видео с маршей в разных точках Минска. На Матусевича скандировали: «Я выхожу, а ты?»


Домбровка:


Ждановичи:



Белые и красные шары запускают в небо в разных районах Минска.


12.35. Жители «Лебяжьего» гуляют в Дроздах.


12.20. Сотрудники милиции проверяют дворы в районе «Пушкинской» и «Спортивной».

На улице Ефросиньи Полоцкой замечены автозаки.

По Минску сегодня активно передвигаются автомобили с госсимволикой.


12.10. Очевидцы пишут: «Тивали и Красный бор гуляют вместе. Разам пераможам!».

11.55. На Притыцкого между «Спортивной» и «Кунцевщиной» рыщут омоновцы.

Вот так сегодня утром было в Грушевке.


Зеленый луг:


Над одной из школ в Шабанах подняли БЧБ.



11.15. В одном из районов Гродно прошло небольшое шествие.


11.10. В районе станции метро «Спортивной» прошла колонна людей.


10.50. Вышла на марш и Золотая Горка.



10.40. Утром вышли погулять минчане с улиц Богдановича, Розы Люксембург, микрорайонов Тракторный, Уручье, Шарики.
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Фото Белсат
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента.
 
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