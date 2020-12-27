"Я выхожу, а ты?" В 21-е протестное воскресенье белорусы вышли гулять в шесть утра

13.05. В микрорайоне Сокол прошли задержания.









12.50. В районе станции метро «Пушкинской» две колонны людей пересеклись.









12.45. Продолжают поступать видео с маршей в разных точках . Продолжают поступать видео с маршей в разных точках Минска . На Матусевича скандировали: «Я выхожу, а ты?»









Домбровка:









Ждановичи:













Белые и красные шары запускают в небо в разных районах Минска.









12.35. Жители «Лебяжьего» гуляют в Дроздах.









12.20. Сотрудники милиции проверяют дворы в районе «Пушкинской» и «Спортивной».





На улице Ефросиньи Полоцкой замечены автозаки.





По Минску сегодня активно передвигаются автомобили с госсимволикой.









12.10. Очевидцы пишут: «Тивали и Красный бор гуляют вместе. Разам пераможам!».





11.55. На Притыцкого между «Спортивной» и «Кунцевщиной» рыщут омоновцы.





Вот так сегодня утром было в Грушевке.









Зеленый луг:









Над одной из школ в Шабанах подняли БЧБ.













11.15. В одном из районов . В одном из районов Гродно прошло небольшое шествие.









11.10. В районе станции метро «Спортивной» прошла колонна людей.









10.50. Вышла на марш и Золотая Горка.













10.40. Утром вышли погулять минчане с улиц Богдановича, Розы Люксембург, микрорайонов Тракторный, Уручье, Шарики.

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Фото Белсат