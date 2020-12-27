Володар Цурпанов. Фото волонтеров "Могилевской весны"





В ходе судебного процесса по административному делу в сентябре этого года Цурпанов позволил себе неоднозначное высказывание в адрес судьи суда Ленинского района Виктории Поляковой, а 14 октября в схожих условиях - в адрес судьи Октябрьского района Ольги Кравченко. За это в отношении активиста завели два уголовных дела.





23 декабря в суде Могилёвского района прошло первое заседание по делу. На нем выступила потерпевшая судья Ольга Кравченко, а также свидетели - журналисты Алесь Асипцов и Александр Сидоревский, сотрудники Ленинского РОВД Владимир Павлов и Тимур Пахоменко, судебный секретарь Зубринович.





Ещё одна потерпевшая по уголовному делу - судья суда Ленинского района Виктория Полякова - попросила рассматривать дело без её присутствия.





Судья Холодцов посчитал, что обвиняемый срывает судебный процесс своими высказываниями, и постановил удалить его из зала суда. Проблемы начались с самого начала: на требование судьи встать за трибуну, активист ответил отказом, поскольку требовал уважения (логика в том, зачем ему стоять, если сам судья сидит). Затем Холодцов начал задавать вопросы биографического характера, на что Цурпанов заметил, что все необходимые данные есть в материалах дела. Спустя всего лишь 7 минут после старта процесса судья потребовал от Цурпанова покинуть зал суда. Когда активист отказался это сделать, из зала удалился сам судья Холодцов. Процесс продолжился только через полчаса.





Когда Цурпанова после перерыва на обед повторно появился в зале, судья вновь прервал процесс и даже вызвал милицию, от которой требовалось вывести активиста. Впрочем, Володар пояснил сотрудникам, что он, как обвиняемый, является самым важным участником процесса.





На следующей день, 24 декабря, заседание продолжилось, но активиста на него не пустили сотрудники милиции и поэтому он не смог произнести последнее слово. На этом заседании гособвинитель Виктория Черкас запросила для него 3 года “химии”. В своего выступления она отметила, что Цурпанов, “защищая права людей, сам же преступает законы”.





Обвиняемый Цурпанов, в свою очередь, подал в прокуратуру Могилёва "явку с повинной" - заявление о неявке в качестве обвиняемого на судебное заседание при наличии повестки. Своим ходом правозащитник хочет показать абсурдность ситуации.





На оглащение приговора Цурпанова также не пустили.