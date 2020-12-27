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СК отчитался еще об одном уголовном деле из-за блокировки дорог в ночь с 9 на 10 августа

27.12.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего минчанина — «активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории столицы в ночь с 9 на 10 августа текущего года». Об этом сообщает официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

«По данным следствия, ночью 10 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на пересечении переулка Тучинского и улицы Кальварийской в Минске. В ходе него минчанин, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, участвовал в возведении ограждения на проезжей части дороги, умышленно преграждая путь различным транспортным средствам», — сообщает УСК.

СК отчитался еще об одном уголовном деле из-за блокировки дорог в ночь с 9 на 10 августа

Эти действия, по данным управления, повлекли остановку движения, в том числе десятков маршрутов пассажирского транспорта, «ограничение прав граждан на спокойный труд, отдых и свободное передвижение». В ходе расследования мужчина рассказал, что виной всему большое количество выпитого алкоголя и «эффект толпы». Минчанин признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта»).

 
Теги: Минск
 
 
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Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего минчанина — «активного участника групповых действий, грубо...
 
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