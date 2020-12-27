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За волшебством в Беловежскую пущу

27.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какое слово по традиции здесь кричат, чтобы на фотографии получится улыбающимися? Как устроен быт Деда Мороза и что помогает сбывать желаниям в поместье? Как избавиться от всего плохого с помощью ветряной мельницы? Какое животное самое почитаемое в белорусском лесу? Какой сказочный персонаж ожил, чтобы поселиться в Березинском биосферном заповеднике, кто такой Зюзя и в каком музее он живет, смотрите в этом «Специальном репортаже».



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О главных кудесниках и волшебниках, оживших из сказок в белорусских лесах смотрите в этом «Специальном репортаже».
 
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