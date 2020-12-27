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Белгидромет предупреждает об усилении ветра до 20 м/с в начале следующей недели
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил об усилении ветра до 20 м/с в начале следующей недели.
По данным синоптиков, в понедельник 28 декабря ночью по западу, а утром и днем во многих районах страны и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Во вторник 29 декабря порывы такой же силы ветра сохранятся по регионам и в столице.
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Белгидромет предупредил об усилении ветра до 20 м/с в начале следующей недели.
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