Белгидромет предупреждает об усилении ветра до 20 м/с в начале следующей недели

Белгидромет предупредил об усилении ветра до 20 м/с в начале следующей недели.





По данным синоптиков, в понедельник 28 декабря ночью по западу, а утром и днем во многих районах страны и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Во вторник 29 декабря порывы такой же силы ветра сохранятся по регионам и в столице.