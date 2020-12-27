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Как не «проколоться» при покупке красной икры для новогоднего стола

27.12.2020 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

При выборе красной икры нужно руководствоваться несколькими правилами: смотреть на дату фасовки, штамп, место изготовления. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева, пишет «Прайм».

 

Как не «проколоться» при покупке красной икры для новогоднего стола
Фото: globallookpress.com.

 

По ее словам, лучше всего, если икра произведена в период с мая по октябрь — это сезоны вылова рыбы. «Икра, изготовленная в декабре, не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — объяснила Буслаева.

Желательно, чтобы на банке с икрой была маркировка «ГОСТ», а номер на ней должен быть выбит наружу, а не внутрь. В противном случае это может быть фальсификат. Кроме того, внимание следует обращать на место производства. Из российских регионов лучше всего, если это будет Камчатка или Сахалин — традиционные места лова лососевых видов рыб.

Буслаева предупредила об опасности покупки икры на развес — велик шанс, что это будет небезопасный продукт, приготовленный с использованием вредных и запрещенных в России консервантов. Кроме того, произведенная не на заводе икра может быть разбавлена дешевым сырьем или быть и вовсе имитацией.

В августе поставщики красной икры предупреждали, что в 2020 году стоимость их продукции в России может вырасти на 20–60%. Причина в неудачной путине — рыболовам удалось выловить мало рыбы лососевых пород. В 2019 году отпускная цена производителей красной икры составляла 2,3 тыс. руб. за 1 кг, в 2020-м цена может подняться до 3,3 тыс. рублей.

 
 
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При выборе красной икры нужно руководствоваться несколькими правилами: смотреть на дату фасовки, штамп, место изготовления. Об этом рассказала директор...
 
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