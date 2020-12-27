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Рост смертности и новые заражения. Официальные цифры по COVID-19 в Беларуси на 27 декабря

27.12.2020 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения обновило статистику по COVID-19 в Беларуси.



По состоянию на 27 декабря в Беларуси зарегистрированы 186747 человека с положительным тестом на COVID-19. 26 декабря эта цифра составляла 184922, то есть прирост за сутки — 1825 человек, сообщает Минздрав.

Напомним, что рекордный прирост за сутки был зарегистрирован 12 декабря – 1975 человек.
 
 
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Министерство здравоохранения обновило статистику по COVID-19 в Беларуси.
 
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