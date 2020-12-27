Рост смертности и новые заражения. Официальные цифры по COVID-19 в Беларуси на 27 декабря

По состоянию на 27 декабря в Беларуси зарегистрированы 186747 человека с положительным тестом на COVID-19. 26 декабря эта цифра составляла 184922, то есть прирост за сутки — 1825 человек, сообщает Минздрав.





Напомним, что рекордный прирост за сутки был зарегистрирован 12 декабря – 1975 человек.



