Фотограф «Нашай нівы» вышла на свободу





Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября на марше памяти Романа Бондаренко возле станции метро «Пушкинская», как только она достала фотоаппарат. Ее отвезли в РУВД и составили протокол по статье 23.34 КоАП якобы за участие в несанкционированной акции. Утром в 5:30 журналистку отпустили, но забрали технику. Через несколько дней Пилипович-Сущиц приговорили к 7 суткам административного ареста. 21 декабря журналистка отправилась отбывать арест.