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Фотограф «Нашай нівы» вышла на свободу

27.12.2020 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотограф «Нашай нівы» Шура Пилипович-Сущиц вышла на свободу после семи суток в изоляторе на Окрестина, сообщает «Наша ніва».




Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября на марше памяти Романа Бондаренко возле станции метро «Пушкинская», как только она достала фотоаппарат. Ее отвезли в РУВД и составили протокол по статье 23.34 КоАП якобы за участие в несанкционированной акции. Утром в 5:30 журналистку отпустили, но забрали технику. Через несколько дней Пилипович-Сущиц приговорили к 7 суткам административного ареста. 21 декабря журналистка отправилась отбывать арест.
 
 
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Фотограф «Нашай нівы» Шура Пилипович-Сущиц вышла на свободу после семи суток в изоляторе на Окрестина, сообщает «Наша ніва».
 
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