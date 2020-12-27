Источник материала: Хартия'97

Бывший следователь: Среди силовиков существует партизанское движение 27.12.2020, 14:22

Евгений Юшкевич

Фото: nn.by

Десятки процентов из них блокируют исполнение преступных приказов.

Бывший следователь Евгений Юшкевич в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о положении дел в силовых органах.

"Дело в том, что понятие "силовик" – слишком широкое. Силовик – это и омоновец, у которого 9 классов образования, и следователь с тремя высшими образованиями. Мне точно известны случаи в офицерской среде, не буду говорить ведомство, по сути когда работают против своих начальников, делают это тихо, незаметно, но работают против. И я думаю, что конкретно мое задержание де-факто было для того, чтобы найти таких людей, которые работают против, кто за народ. А мы здесь допускаем "ошибку выжившего": мы видим силовиков на улицах – омоновцев и считаем, что все силовики – это омоновцы. Есть еще таможня, есть контрразведка, есть следствие, есть оперативники, есть наркоконтроль и еще десятки ведомств. И не все они причастны к непосредственному подавлению протестов или угрозе жизни людей", — говорит Юшкевич.

"Я увольнялся несколько лет назад, при этом продолжал собирать какие-то инсайды, настроения и иногда их публиковал. Естественным образом, это не нравилось силовым органам, когда их внутреннюю кухню показывают всем. У нас в Байнете принято меня как бы гнобить за то, что я часто обеляю силовиков и говорю, что там есть такое своеобразное партизанское движение. Оно даже не шпионское – оно партизанское. Целые десятки процентов сотрудников фактически блокируют исполнение преступных приказов", — считает он.

По его словам, решающими для Беларуси могут оказаться совокупность переломных моментов и т.н. "черные лебеди" – неожиданные события.

"И время от времени они случаются, как, например, со сливом прослушек пресс-секретаря и председателя Федерации хоккея. А насчет брожений в силовых – оно происходит, оно действительно происходит. Кроме этого, силовики сами себя "очищают". Целые спецслужбы брошены на то, чтобы найти нелояльных в силовых ведомствах и просто их "вырезать" – на жаргоне. Уволить. Со мной лично разговаривали сотрудники КГБ, пытались меня выпросить, выдавить, заставить рассказать, кого знаю я, чтобы их уволить", — рассказал он.

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