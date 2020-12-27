ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший следователь: Среди силовиков существует партизанское движение

27.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Бывший следователь: Среди силовиков существует партизанское движение

  • 27.12.2020, 14:22
Бывший следователь: Среди силовиков существует партизанское движение
Евгений Юшкевич
Фото: nn.by

Десятки процентов из них блокируют исполнение преступных приказов.

Бывший следователь Евгений Юшкевич в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о положении дел в силовых органах.

"Дело в том, что понятие "силовик" – слишком широкое. Силовик – это и омоновец, у которого 9 классов образования, и следователь с тремя высшими образованиями. Мне точно известны случаи в офицерской среде, не буду говорить ведомство, по сути когда работают против своих начальников, делают это тихо, незаметно, но работают против. И я думаю, что конкретно мое задержание де-факто было для того, чтобы найти таких людей, которые работают против, кто за народ. А мы здесь допускаем "ошибку выжившего": мы видим силовиков на улицах – омоновцев и считаем, что все силовики – это омоновцы. Есть еще таможня, есть контрразведка, есть следствие, есть оперативники, есть наркоконтроль и еще десятки ведомств. И не все они причастны к непосредственному подавлению протестов или угрозе жизни людей", — говорит Юшкевич.

"Я увольнялся несколько лет назад, при этом продолжал собирать какие-то инсайды, настроения и иногда их публиковал. Естественным образом, это не нравилось силовым органам, когда их внутреннюю кухню показывают всем. У нас в Байнете принято меня как бы гнобить за то, что я часто обеляю силовиков и говорю, что там есть такое своеобразное партизанское движение. Оно даже не шпионское – оно партизанское. Целые десятки процентов сотрудников фактически блокируют исполнение преступных приказов", — считает он.

По его словам, решающими для Беларуси могут оказаться совокупность переломных моментов и т.н. "черные лебеди" – неожиданные события.

"И время от времени они случаются, как, например, со сливом прослушек пресс-секретаря и председателя Федерации хоккея. А насчет брожений в силовых – оно происходит, оно действительно происходит. Кроме этого, силовики сами себя "очищают". Целые спецслужбы брошены на то, чтобы найти нелояльных в силовых ведомствах и просто их "вырезать" – на жаргоне. Уволить. Со мной лично разговаривали сотрудники КГБ, пытались меня выпросить, выдавить, заставить рассказать, кого знаю я, чтобы их уволить", — рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки процентов из них блокируют исполнение преступных приказов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: Путин, как и Лукашенко, собирает резерв, чтобы расплатиться за продление власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика