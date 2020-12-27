Источник материала: Хартия'97

На марши сегодня вышли даже в небольших деревнях и агрогородках 27.12.2020, 14:19

Узурпатора изгоняет вся Беларусь.

Сегодня в Минске и регионах проходят воскресные марши.

Протестующие с бело-красно-белыми зонтами вышли на марш в Минском районе.

Сегодня протестуют и жители маленького агрогородка Крупица в Минском районе.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных маршей.

Протестующие с бело-красно-белыми зонтами вышли на марш в Минском районе

Источник: https://t.co/6lsCxRGjbT pic.twitter.com/CgPZ8oV4qS — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

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