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На марши сегодня вышли даже в небольших деревнях и агрогородках
Источник материала: Хартия'97
На марши сегодня вышли даже в небольших деревнях и агрогородках
Узурпатора изгоняет вся Беларусь.
Сегодня в Минске и регионах проходят воскресные марши.
Протестующие с бело-красно-белыми зонтами вышли на марш в Минском районе.
Сегодня протестуют и жители маленького агрогородка Крупица в Минском районе.
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Узурпатора изгоняет вся Беларусь.
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