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В Италии одинокий пенсионер вызвал полицейских, чтобы отпраздновать вместе Рождество

27.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Италии одинокий пенсионер вызвал полицейских, чтобы отпраздновать вместе Рождество

  • 27.12.2020, 14:10
В Италии одинокий пенсионер вызвал полицейских, чтобы отпраздновать вместе Рождество

Они приехали в гости.

Добрая рождественская история произошла в Италии. 94-летний пенсионер в Альто Рено Терме, неподалеку от Болоньи, в ночь на 25 декабря позвонил в полицию, потому что дома ему было одиноко, сообщает "Немецкая волна".

"У меня все в порядке. Только рядом нет никого, с кем я мог бы выпить по случаю Рождества", - пожаловался он. "Может, кто-то из ваших сотрудников смог бы зайти ко мне домой минут на десять?" - спросил он у полицейских.

Те решили порадовать пожилого итальянца, и вскоре двое полицейских уже были у него дома. Пенсионер поделился с ними воспоминаниями о Второй мировой войне, а потом они все вместе позвонили по видеосвязи его родственникам. За наступление Рождества компания тоже выпила - правда, в бокалах, по всей видимости, было что-то безалкогольное: как-никак полицейские все же были на службе.

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