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Засуха в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах возле Ялты

27.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Засуха в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах возле Ялты

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  • 27.12.2020, 13:38
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Засуха в Крыму: стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах возле Ялты

Оккупанты задерживают подачу воды жителям.

Ситуация с водоснабжением Крыма остается напряженной, утверждает так называемый врио директора «Водоканала ЮБК» Алексей Григорьев. Он отметил, что запас воды в двух водохранилищах составляет 2 млн 33 тысячи кубометров воды, а потому график отменять не будут, пишет «Крым.Реалии».

Он также пояснил, с чем может быть связана задержка во времени подачи воды по графику.

«Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода «подошла» на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени», – сообщил Григорьев.

Напомним, глава российской администрации Ялты Янина Павленко обнародовала графики подачи воды на новогодние и рождественские праздники.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках решили давать воду по три часа утром и вечером.

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