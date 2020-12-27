Каким международным структурам доверяют белорусы?

Источник материала: Ежедневник

48% респондентов считают, что что ЕБРР наиболее часто инвестирует средства в Беларусь. При этом 53 % белорусов наиболее доверяет Всемирному банку.

Коммуникационная компания Noblet Media, аффилиат компании Edelman, в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens представили результаты исследования о восприятии международных организаций активными жителями Беларуси, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Узбекистана. Цель исследования создать портрет наиболее активных потребителей, которые задают тон экономической жизни в указанных странах. Результатами работы компания Noblet Media поделилась с Thinktanks.by .

Исследование состоит из 8 блоков. Ниже представленыключевые выводы о доверии, восприятии и оценке деятельности доноров и международных организаций в Беларуси:

Доверие к международным организациям. Белорусы, как и азербайджанцы, и узбеки в основном доверяют ООН, ЮНИСЕФ (39 %, 35 % и 51 % соответственно) и ПРООН (42 %, 44 % и 39 % соответственно), а также 53 % населения Беларуси отдает предпочтение Всемирному банку. В Украине же доверяют всем ключевым международным донорам. Самый высокий уровень доверия у ЕС (74 %).

Основные доноры. В Беларуси 48 % респондентов считают ЕБРР крупнейшим донором, а в Молдове и Грузии – ЕС (54 % и 44 % соответственно). В Украине и Грузии МВФ считается крупнейшим донором (64 % и 45% соответственно). 51 % респондентов в Азербайджане и 65 % в Узбекистане считают, что Всемирный банк чаще всего инвестирует в их страну и предоставляет гранты.

Восприятие инвестиций доноров. Респонденты во всех странах, кроме Азербайджана, считают, что чаще всего инвесторы и доноры инвестируют в сектор энергетики. В Беларуси топ-3 отрасли для инвестиций, по мнению респондентов, выглядят следующим образом: энергетика (63 %), машиностроение (34 %), здравоохранение (34 %).

Успех иностранных инвестиций. Респонденты во всех странах, кроме Азербайджана и Молдовы, также считают, что инвестиции в энергетический сектор являются наиболее успешными. В Беларуси 58 % респондентов имеют такое мнение. Другие секторы, инвестиции в которые считаются успешными, включают машиностроение и фармацевтику в Беларуси (39 % и 38 % соответственно), экологию в Грузии (39 %), образование в Молдове (52 %), фармацевтику в Узбекистане (41 %) и здравоохранение в Украине (25 %).

Восприятие основных доноров. Респонденты из Беларуси считают, что ЕБРР наиболее часто инвестирует в их страну (48 %). МВФ воспринимается как главный донор в Украине (64 %). Всемирный банк занимает лидирующие позиции в Азербайджане (51 %) и Узбекистане (65 %), тогда как молдаване (54 %) считают ЕС главным донором.

Отсутствие коммуникации. Граждане всех стран ощущают нехватку информации о содержании финансовых программ международных доноров. Между тем, украинцы являются наиболее осведомленными – 34 % заявили, что считают информацию о финансовых программах четкой и понятной. Граждане Беларуси (77 %), Молдовы (77 %) и Узбекистана (78 %) заявили, что испытывают недостаток коммуникации.

Надежные источники информации. Белорусы (50%), грузины (50 %) и узбеки (48 %) предпочитают использовать социальные сети в качестве основного источника информации. В то время как украинцы (60 %), азербайджанцы (53 %) и молдаване (60 %) чаще всего используют сайты средств массовой информации для получения новостей о том, что происходит в стране и за рубежом.

О методологии исследования

Исследование представляет собой интегративный опрос о социальных и экономических взглядах среднего и выше среднего классов населения в 6 странах – Украине, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Узбекистане. В каждой стране было проведено 200 индивидуальных интервью с гражданами, проживающими в городах, в возрасте 18-45 лет. Согласно исследованию, представители среднего и выше среднего классов составляют 50-60 %% городских жителей целевого возраста, а также являются группой, принимающей важные решения относительно крупных покупок и инвестиций.