Источник материала: UDF



Коллаж: fishki.net

"Мы увидим разрушительные события, которые изменят судьбу человечества", - говорит Ванга.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала! «Мы увидим разрушительные события, которые изменят судьбу человечества», - говорит Ванга.

2020 год перевернул весь мир с ног на голову. Единственная надежда ля многих, что 2021-й окажется полегче. Но надеяться на это не стоит - по крайней мере, судя по предсказаниям слепой болгарской прорицательницы Ванги. Как она утверждала, в наступающем году человечество ожидает "множество суровых катаклизмов, в результате которых "три гиганта" объединятся, и "мощный дракон" подомнет под себя челвечество. По ее словам, "настанут тяжелые времена", и люди будут "разделены по вере их".Многие интерпретаторы уверены, что под "драконом" Ванга имела в виду Китай. Что ж, в свете текущих событий, это похоже на правду! Кроме того, "балканский Нострадамус" предсказала, что в 2021 году изобретут лекарство от рака. "Придет день, когда рак устанет от железных цепей", - заявляла она.Ванга считается культовой фигурой среди любителей теорий заговора, поскольку некоторые ее предсказания уже оправдались. Однако чем дальше, тем больше люди сомневаются в истинности ее слов, которые, к тому же, не были даже записаны и известны лишь в пересказах. Предсказания Ванги доходят до 5079 года, когда, по ее мнению. нашему миру настанет конец.На 2021 год Ванга предсказывала следующее: Дональд Трамп столкнется с глухотой и смертельной болезнью, Владимир Путин счастливо избежит покушения, а Европа подвергнется химической атаке со стороны мусульманских экстремистов. правда, на два предыдущих года предсказания у нее были ровно такими же - и они не сбылись. если, конечно. не считать заболевания Трампа ковидом.То же самое касается предсказания по поводу "армии мусульманских экстремистов", которая поразит Европу химическим оружием: это довольно давно обещает Ванга, но пока ничего подобного не случилось.Толкования предсказаний ванги - тоже дело непростое. Так, многие считают, что предсказание о том, что в 2016 году Европа перестанет существовать. касалось выхода Британии из ЕС. Однако это никак не привело к обещанным ею "опустошениям, практически уничтожившим всякую жизнь". Ее предсказание большой мусульманской войны в Европе также не сбылось. Насчет покушения на Путина, разумеется, мы ничего не знаем, - секретно. Зато мы пока не видим гигантского метеорита, который. по предсказанию ванги, должен был упасть на Россию.Вангу называют "балканским Нострадамусом". Она таинственным образом потеряла зрение в возрасте 12 лет, после чего в ней обнаружился пророческий дар. Многие ее пророчества, как утверждают поклонники, сбылись. По их словам, она даже предсказана события 11 сентября 2001 года. заявив: "Ужас, ужас! Америка падет от нападения стальных птиц. Волки будут выть в кустах, прольется невинная кровь!" Многие считают, что это - точное описание 11 сентября.По мнению скептиков, однако, предсказания Ванги слишком расплывчаты, под них можно подогнать что угодно. Одна из ее неудач при этом хорошо известна: по ее предсказанию, Барак Обама, 44й президент США, должен был стать последним, однако получилось иначе.Еще среди ее предсказаний - голод в мире в 2028 году, получение ядерного оружия марсианскими колониями в 2256-м и полное разрушение условий для жизни на Земле к 2341-му. В 1979 году Ванга заявила, что Россия станет "правительницей мира" после того, как Европа превратится в "пустошь". "Все растает, как лед на солнце, одно лишь останется нетронутым - слава Владимира, слава России", - говорила она. Эту цитату обычно относят к Владимиру Путину.