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В новогоднюю ночь Землю накроет магнитная буря
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
По информации
Воздействие геомагнитного шторма сохранится и в новогоднюю ночь. Вспышки на солнце дадут о себе знать и в ночь на 1 января.
Чтобы уменьшить влияние геомагнитного шторма, эксперты рекомендуют исключить из рациона жирную пищу и крепкие напитки, а также соблюдать водный баланс. Также специалисты советуют высыпаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Следует исключить тяжелые физические нагрузки и дальние поездки.
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