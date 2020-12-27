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Коллаж: РБК-Украина

«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новогоднюю ночь Землю накроет магнитная буря Кто больше других окажется под ударом.

По информации, буря умеренной мощности ожидается с 30 по 31 декабря. Она окажет особое влияние на определенные группы людей – метеозависимых, пожилых и тех, у кого диагностированы хронические заболевания.Воздействие геомагнитного шторма сохранится и в новогоднюю ночь. Вспышки на солнце дадут о себе знать и в ночь на 1 января.Чтобы уменьшить влияние геомагнитного шторма, эксперты рекомендуют исключить из рациона жирную пищу и крепкие напитки, а также соблюдать водный баланс. Также специалисты советуют высыпаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Следует исключить тяжелые физические нагрузки и дальние поездки.