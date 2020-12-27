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В новогоднюю ночь Землю накроет магнитная буря

27.12.2020 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В новогоднюю ночь Землю накроет магнитная буря
Коллаж: РБК-Украина
Магнитная буря накроет землю в новогоднюю ночь. Несколько советов, как уберечься от влияния геомагнитного шторма – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

По информации «РБК-Украина», буря умеренной мощности ожидается с 30 по 31 декабря. Она окажет особое влияние на определенные группы людей – метеозависимых, пожилых и тех, у кого диагностированы хронические заболевания.

Воздействие геомагнитного шторма сохранится и в новогоднюю ночь. Вспышки на солнце дадут о себе знать и в ночь на 1 января.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитного шторма, эксперты рекомендуют исключить из рациона жирную пищу и крепкие напитки, а также соблюдать водный баланс. Также специалисты советуют высыпаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Следует исключить тяжелые физические нагрузки и дальние поездки.
 
Теги: Минск
 
 
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