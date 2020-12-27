IIHF начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от Международной федерации хоккея (IIHF) на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Сообщается, что стороны проведут рабочую встречу после 4 января.

Кроме того, что дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Белорусский фонд спортивной солидарности призвал IIHF сделать это в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Среди таких действий указывается: присутствие Баскова на «Площади Перемен» в вечер убийства Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку режима Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию.





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Напомним, в августе во время автопробега Басков пил водку «Президент», не пристегнувшись в авто.

В декабре он вышел из совета директоров БСБ Банка.