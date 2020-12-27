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IIHF начала расследование в отношении Дмитрия Баскова
27.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от Международной федерации хоккея (IIHF) на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Сообщается, что стороны проведут рабочую встречу после 4 января.
Кроме того, что дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Белорусский фонд спортивной солидарности призвал IIHF сделать это в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.
Среди таких действий указывается:
Скриншот видео
Напомним, в августе во время автопробега
В декабре он
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Также обсуждается вопрос переноса из Минска ЧП-2021.
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