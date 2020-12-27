Воскресные марши проходят в Минске и других городах страны, есть задержанные

В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия проходят в Минске и других населенных пунктах Беларуси, передает БелаПАН .



БЧБ-флаг на окраине Витебска . Фото зрителя телеканала «Белсат».

О первых задержанных сообщают в соцсетях и телеграм-каналах очевидцы. В частности, несколько человек задержано в столичном районе Сокол.

Также телеграм-каналы размещают фото и видео акций сторонников перемен, прошедших рано утром. Так, в районе подшипникового и тракторного заводов колонна людей, скандируя «Жыве Беларусь!», прошла с бело-красно-белыми флагами. На улице Маяковского группа местных жителей с национальной символикой провела «совместную зарядку». Затем еще одна группа людей прошла маршем по району. Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка. Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Сторонники перемен провели сегодня марши и другие акции в минских районах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Ждановичи.

Также локальные акции прошли в районе метро Пушкинская (здесь встретились две колонны протестующих) и Спортивная, на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, на Логойском тракте.