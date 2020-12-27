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УАЗ собрался выйти на рынок США: внедорожники будут продавать под брендом Bremach

27.12.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский УАЗ объявил о намерении продавать модели «Патриот» и «Пикап» на американском рынке. В своих соцсетях производитель сообщил, что за океаном у УАЗа уже есть официальный дистрибьютор — компания Bremach Inc.


Компания сообщает, что еще в октябре этого года два «Патриота» в комплектации «Статус» с автоматической коробкой прибыли в Калифорнию — в настоящее время зарубежные партнеры при активном содействии инженерно-технической службы УАЗ ведут ходовые испытания машин. После прохождения необходимых тестов планируется запустить процесс сертификации.


Если она пройдет успешно, то на американский рынок «Патриот» и «Пикап» выйдут под брендом Bremach — судя по информации на сайте фирмы, внедорожник переименуют в Taos (что интересно, кроссовер с таким названием в следующем году в США начнет продавать и Volkswagen), а пикап в Brio. Известно, что автомобили будут располагать 6-ступенчатым «автоматом», а гарантия составит 5 лет или 60 тысяч миль пробега и 10 лет или 120 тысяч миль на силовой агрегат (на сайте указана знакомая по российским версиям 2,7-литровая «четверка» мощностью 150 л. с., но ее необходимо будет адаптировать под местные эконормы).



Несмотря на то что американский сертификат на «уазики» еще надо получить, в Bremach уже объявили стартовые цены — от 26 405 долларов за Taos и 27 882 доллара за пикап.

 
 
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УАЗ объявил о намерении продавать модели «Патриот» и «Пикап» на американском рынке. В своих соцсетях производитель сообщил, что за океаном у УАЗа уже есть...
 
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