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УАЗ собрался выйти на рынок США: внедорожники будут продавать под брендом Bremach
Источник материала: Tut.by
Российский УАЗ объявил о намерении продавать модели
Компания сообщает, что еще в октябре этого года два «Патриота» в комплектации «Статус» с автоматической коробкой прибыли в Калифорнию — в настоящее время зарубежные партнеры при активном содействии инженерно-технической службы УАЗ ведут ходовые испытания машин. После прохождения необходимых тестов планируется запустить процесс сертификации.
Если она пройдет успешно, то на американский рынок «Патриот» и «Пикап» выйдут под брендом Bremach — судя по информации на сайте фирмы, внедорожник переименуют в Taos (что интересно,
Несмотря на то что американский сертификат на «уазики» еще надо получить, в Bremach уже объявили стартовые цены — от 26 405 долларов за
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УАЗ объявил о намерении продавать модели «Патриот» и «Пикап» на американском рынке. В своих соцсетях производитель сообщил, что за океаном у УАЗа уже есть...
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