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Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

27.12.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает БФСС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Ранее фонд призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Напомним, что человек, похожий на Дмитрия Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм Роман Бондаренко.


Дмитрий Басков. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Также БФСС в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».

 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую...
 
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