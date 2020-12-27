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Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова
Источник материала: Tut.by
Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает
В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
Напомним, что человек, похожий на Дмитрия Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм Роман Бондаренко.
Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза
Также БФСС в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».
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Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую...
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