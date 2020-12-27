Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

Источник материала: Tut.by

Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от ИИХФ на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает БФСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме от ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

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Ранее фонд призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

Напомним, что человек, похожий на Дмитрия Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм Роман Бондаренко.



Дмитрий Басков. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила , что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Также БФСС в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».