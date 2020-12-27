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Координационный совет создал электронную платформу жалоб

27.12.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет (КС) объявил о создании электронной платформы жалоб Skarga, откуда можно отправить заявление «в несколько органов одновременно». По данным КС, подано уже более 2700 жалоб.



Большинство (1132) пожаловалось на отключение мобильного интернета и запрет на выезд из страны (634 жалобы), пишет Office Life.

Также КС отчитался об инициативе «За Дело!», которая работает с начала декабря, чтобы «зафиксировать каждый случай давления на бизнес по политическим мотивам и использовать эту информацию для будущих расследований».

Проект КС «За Дело!» желает белорусскому бизнесу сил и веры в победу в новом году!

По заявлению КС, в рамках проекта каждый день поступает около десятка заявлений. 45% — на общепит, 23% — на ретейл и т. д. Жалуются на внеплановые проверки и штрафы, аннулирование аренды и блокировку счетов. С проверками приходят финансовая милиция, санстанция, МЧС и другие службы.

Недавно были возбуждены очередные уголовные дела в отношении членов КС. Участников совета подозревают в создании экстремистского формирования, руководстве им, его финансировании «в целях захвата государственной власти неконституционным путем».

В сообщениях правоохранительных органов фигурируют имена Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского.
 
 
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Координационный совет (КС) объявил о создании электронной платформы жалоб Skarga, откуда можно отправить заявление «в несколько органов одновременно». По данным КС,...
 
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