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После семи суток ареста вышла на свободу фотограф «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц

27.12.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После семи суток ареста 27 декабря вышла на свободу фотокорреспондент интернет-издания «Наша Ніва» Александра Пилипович-Сущиц.

 

После семи суток ареста вышла на свободу фотограф «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц
Александра Пилипович-Сущиц. Фото: Наша Ніва.

 

По информации БелаПАН, она была задержана 15 ноября в Минске около полудня возле метро «Пушкинская» во время выполнения служебных обязанностей. Фотографа отвезли в Первомайское РУВД, где составили протокол за участие в «несанкционированной акции». Утром 16 ноября ее отпустили из РУВД, отдав на руки повестку явиться в суд Первомайского района 19 ноября. Однако, когда 18 ноября адвокат позвонил в суд, выяснилось, что Александру Пилипович-Сущиц уже успели осудить.

С 21 декабря Пилипович-Сущиц находилась в изоляторе на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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После семи суток ареста 27 декабря вышла на свободу фотокорреспондент интернет-издания «Наша Ніва» Александра Пилипович-Сущиц.  
 
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