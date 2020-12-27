После семи суток ареста вышла на свободу фотограф «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц

После семи суток ареста 27 декабря вышла на свободу фотокорреспондент интернет-издания «Наша Ніва» Александра Пилипович-Сущиц.



Александра Пилипович-Сущиц. Фото: Наша Ніва.

По информации БелаПАН , она была задержана 15 ноября в Минске около полудня возле метро «Пушкинская» во время выполнения служебных обязанностей. Фотографа отвезли в Первомайское РУВД, где составили протокол за участие в «несанкционированной акции». Утром 16 ноября ее отпустили из РУВД, отдав на руки повестку явиться в суд Первомайского района 19 ноября. Однако, когда 18 ноября адвокат позвонил в суд, выяснилось, что Александру Пилипович-Сущиц уже успели осудить.

С 21 декабря Пилипович-Сущиц находилась в изоляторе на Окрестина.