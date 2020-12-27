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После семи суток ареста вышла на свободу фотограф «Нашай Нівы» Александра Пилипович-Сущиц
Источник материала: Навiны
После семи суток ареста 27 декабря вышла на свободу фотокорреспондент интернет-издания «Наша Ніва» Александра Пилипович-Сущиц.
По информации
С 21 декабря Пилипович-Сущиц находилась в изоляторе на Окрестина.
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После семи суток ареста 27 декабря вышла на свободу фотокорреспондент интернет-издания «Наша Ніва» Александра Пилипович-Сущиц.
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