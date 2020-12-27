Источник материала: Хартия'97

Марши — источник энергии для ежедневной борьбы 27.12.2020, 15:23

Белорусы будут собираться снова и снова.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего подписчика о протестных маршах в Беларуси:

— События августа выдернули большинство белорусов из зоны комфорта. Всем стало плохо. Мы все не знали, что с этим делать. Ни разу в своей жизни большинство из нас не сталкивалось с таким уровнем насилия и стресса, невозможностью восстановить свои законные права гражданина.

Крик души вывел нас на улицы и оказалось, что таких, как мы, не счесть. Всем, кому плохо, ощутили взаимную поддержку и безопасность внутри марша, несмотря на ад за его пределами.

Итак, Вам все время плохо, но когда Вы на марше - Вам хорошо. Значит, что Вы хотите делать снова и снова?...

Люди приходят на марш не столько ради протеста, сколько ради положительной энергии. Когда марши были в одной точке, они были более заметны для тех, кто снаружи, для мира.

Но еще раз. Люди идут на марш ради себя, их ведет желание заглушить боль внутри.

Открытием стало то, что размер марша слабо влияет на количество полученной положительной энергии.

Поэтому, когда марши начали дробиться на районные, а потом и дворовые, сдвигаться по времени и месту, пострадала картинка для окружающих, но эффект единения и счастья для участников остался прежним.

Марш для участников - ресурс энергии на неделю вперед. Пока террор будет продолжаться, людям будет нужна подпитка и люди найдут, как собраться вместе и покричать любимые кричалки.

А после марша, в тепле и уюте приложат все усилия, чтобы через административные процедуры, через разные инициативы, кирпичик за кирпичиком разрушать старую систему и строить новую - нашу, правильную.

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