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В Минске протестующих на проспекте Независимости поддержал бело-красно-белый всадник
Источник материала: Хартия'97
В Минске протестующих на проспекте Независимости поддержал бело-красно-белый всадник
Видеофакт.
Сегодня в Беларуси проходят воскресные марши.
Кто-то проехал на белой лошади с красной попоной по проспекту Независимости. Вчера похожего всадника видели в другой части города.
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