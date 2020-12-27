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Воскресные марши проходят по всему Гродно
Источник материала: Хартия'97
Воскресные марши проходят по всему Гродно
На протесты вышли жители с флагами своих микрорайонов.
Сегодня в Беларуси проходят воскресные марши.
В Гродно проходят районные марши проходят по всему городу, сообщает телеграм-канал
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На протесты вышли жители с флагами своих микрорайонов.
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