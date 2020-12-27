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Белорусы на маршах массово запускают в небо бело-красно-белые шарики
Источник материала: Хартия'97
Белорусы на маршах массово запускают в небо бело-красно-белые шарики
Поразительное зрелище.
Сегодня в Минске и регионах проходят воскресные марши.
Белорусы на сегодняшних маршах массово запускают в небо надутые гелием бело-красно-белые шарики. Это стало отличительной особенностью воскресных протестов 27 декабря.
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Поразительное зрелище.
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