Папа Римский объявил о специальном годе размышлений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. В первое воскресенье после Рождества, когда католики отмечают день Святого семейства, Папа Римский Франциск объявил о проведении специального года размышлений о семье и ее проблемах, с таким заявлением он выступил в первое воскресенье после Рождества, когда католики празднуют день Святого Семейства.

Как сообщил в воскресенье Святой престол, папа Франциск откроет этот специальный год 19 марта 2021 года – в этот день будет отмечаться пятилетие со дня, когда понтифик подписал постсинодальное апостольское увещевание Amoris laetitia (Радость любви). А завершится он 26 июня 2022 года – на этот день в Риме запланирована Х Всемирная встреча католических семей.

"Мы призваны вновь открыть для себя воспитательную ценность семьи: она должна быть основана на любви, которая всегда возрождает отношения, открывая горизонты надежды", – сказал понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим.

Папа Франциск выразил надежду на то, что этот год позволит "углубить содержание" документа Amoris laetitia и призвал всех католиков активно присоединиться к инициативам, которые будут организованы в течение года.

Увещание Amoris laetitia – результат длительной работы Синода епископов Римско-католической церкви по вопросам семьи. Синод был отмечен весьма острой дискуссией по всей гамме вопросов, связанных с положением семьи и тех вызовов, которые в этой связи встают перед церковью.

Основная цель документа – утвердить католический идеал семьи во всем ее богатстве и сложности, одновременно в нем предпринята попытка обратиться к наиболее острым проблемам, с которым в наши дни сталкивается институт семьи. В частности, затронут болезненный для церкви вопрос о неформальных браках и гомосексуальных союзах.

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