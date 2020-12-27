ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Папа Римский объявил о специальном годе размышлений

27.12.2020 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. В первое воскресенье после Рождества, когда католики отмечают день Святого семейства, Папа Римский Франциск объявил о проведении специального года размышлений о семье и ее проблемах, с таким заявлением он выступил в первое воскресенье после Рождества, когда католики празднуют день Святого Семейства.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Лукашенко рассказал, на каких условиях возможен визит Папы Римского

Как сообщил в воскресенье Святой престол, папа Франциск откроет этот специальный год 19 марта 2021 года – в этот день будет отмечаться пятилетие со дня, когда понтифик подписал постсинодальное апостольское увещевание Amoris laetitia (Радость любви). А завершится он 26 июня 2022 года – на этот день в Риме запланирована Х Всемирная встреча католических семей.

"Мы призваны вновь открыть для себя воспитательную ценность семьи: она должна быть основана на любви, которая всегда возрождает отношения, открывая горизонты надежды", – сказал понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим.

Папа Франциск выразил надежду на то, что этот год позволит "углубить содержание" документа Amoris laetitia и призвал всех католиков активно присоединиться к инициативам, которые будут организованы в течение года.

Увещание Amoris laetitia – результат длительной работы Синода епископов Римско-католической церкви по вопросам семьи. Синод был отмечен весьма острой дискуссией по всей гамме вопросов, связанных с положением семьи и тех вызовов, которые в этой связи встают перед церковью.

Основная цель документа – утвердить католический идеал семьи во всем ее богатстве и сложности, одновременно в нем предпринята попытка обратиться к наиболее острым проблемам, с которым в наши дни сталкивается институт семьи.  В частности, затронут болезненный для церкви вопрос о неформальных браках и гомосексуальных союзах.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Франциск откроет этот специальный год 19 марта 2021 года, а завершится он 26 июня 2022 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марши — источник энергии для ежедневной борьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика