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Как выглядит самая старая рождественская батлейка Беларуси

27.12.2020 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже спустя шестьдесят лет батлейка отца Вальтоса из Францисканского костела продолжает привлекать внимание – до пандемии в праздничные дни сюда часто приезжали туристы.

© Sputnik / Инна Гришук
Уникальную механическую батлейку собрали на Рождество в Гродно

Уникальность гродненской батлейки не только в том, что она была создана более полувека назад, но и в том, что она оснащена двигателем. Идея принадлежала отцу Вальтосу, который в советское время был настоятелем Францисканского костела. Он был талантливым художником и механиком, поэтому решил создать необычное рождественское представление.

В центре находится Вифлеемская пещера, в ней – ясли младенца Иисуса и склонившиеся над ними Мария и Иосиф. Вокруг пещеры по кругу движутся фигуры волхвов, которые пришли поклониться сыну Божьему. Шестьдесят лет назад каждая фигурка была живой: кто-то играл на скрипке или отбивал барабанную дробь, кто-то – снимал шляпу, поднимал руку, поворачивал голову. Сейчас, в эпоху компьютеров и робототехники, не нашлось человека, чтобы восстановить движения деревянных актеров батлейки.

В 9060-е годы батлейка отца Вальтоса работала всего несколько лет. Когда посмотреть на механизированный театр в костел начали идти даже самые убежденные атеисты, ксендзу строго запретили включать механизм. После смерти Вальтоса батлейку перестали собирать, а вскоре и вовсе забыли. В 2000-х годах ее нашли на чердаке, частично восстановили и стали собирать на Рождество. Старинную часть дополняет современный сюжет – луг с барашками, пастушки, водяная мельница.

В костеле надеются, что в будущем удастся восстановить батлейку полностью, но пока на это нет ни нужных людей, ни денег.

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Теги: Гродно
 
 
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Настоятель Францисканского костела Аркадий Вальтос более 50 лет назад сделал батлейку с двигателем, который приводит фигуры в движение. В середине 1960-х годов...
 
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