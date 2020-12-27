Чтобы получили яркие впечатления: на экскурсии у бойцов ОМОНа детей-сирот посадили в автозаки

Источник материала: KYKY

На экскурсию к минскому ОМОНу привезли несколько десятков воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад — средняя школа Молодечненского района. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

В столицу из Радошковичей приехали 30 человек, среди которых — дети-сироты, а также те, кто был изъят из семьи и временно помещен в приют. Им бойцы ОМОНа дали посидеть в автозаках и показали выставку, где были представлены пистолеты и гранатометы, передает агентство. Детей кормили солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

По словам командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, таким образом сотрудники милиции «постарались приложить все усилия, чтобы они [дети-сироты] почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили подарки и яркие впечатления».

Впервые за долгое время отсутствия каких-либо упоминаний Дмитрия Балабы в СМИ новость о нем появилась 24 декабря. Сообщалось, что Балаба поздравил воспитанников Радошковичского УПК детский сад — средняя школа с наступающим Новым годом и заявил, что «протестная активность осталась лишь в телеграм-каналах», и «уже и сами эти каналы признают, что протесты скоро закончатся».