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Чтобы получили яркие впечатления: на экскурсии у бойцов ОМОНа детей-сирот посадили в автозаки
Источник материала: KYKY>
На экскурсию к минскому ОМОНу привезли несколько десятков воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад — средняя школа Молодечненского района. Об этом
В столицу из Радошковичей приехали 30 человек, среди которых — дети-сироты, а также те, кто был изъят из семьи и временно помещен в приют. Им бойцы ОМОНа дали посидеть в автозаках и показали выставку, где были представлены пистолеты и гранатометы, передает агентство. Детей кормили солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.
По словам командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, таким образом сотрудники милиции «постарались приложить все усилия, чтобы они [дети-сироты] почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, получили подарки и яркие впечатления».
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На экскурсию к минскому ОМОНу привезли несколько десятков воспитанников Радошковичского учебно-педагогического комплекса детский сад — средняя школа...
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