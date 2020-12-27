Эксперты назвали автомобили с самыми надежными двигателями

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями.



Фото: Mitsubishi.

Как сообщает портал 1prime.ru , в ходе исследования специалисты изучили более 15,5 миллиона автомобилей, выпущенных и проданных в США с 1996 по 2020 год.

Оценка и место в рейтинге основывались на частоте срабатывания check-engine, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки.

Согласно результатам исследования, реже всего индикатор загорался у автомобилей марки Mitsubishi, которая за год поднялась на две позиции. Второе место занял лидер прошлого года Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнула фирма Volkswagen, которой и вовсе не было в прошлогоднем рейтинге.

В первую пятерку также вошли автомобили компаний Buick и Ford. Эксперты также отметили надежность марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Среди моделей меньшего всего проблем с двигателем возникает у Toyota Tacoma 2017 и 2018 годов выпуска. Вторую и третью строчку заняли Honda CR-V 2015 модельного года, Toyota Camry и Honda Accord 2018-го и 2017-го годов выпуска соответственно.