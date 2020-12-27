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«Уже никогда не смогу реализовать». Месси назвал мечту, которой не суждено сбыться

27.12.2020 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из лучших футболистов планеты Лионель Месси рассказал о мечте, которой не суждено сбыться.



Слова 33-летнего аргентинца приводит Marca.

«Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать. Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать — это раствориться в толпе и быть не узнанным.

Иногда так хочется просто сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа", — сказал футболист.

Месси всю свою карьеру провел в Барселоне, в составе которой забил 644 мяча в 749 матчах. Ему принадлежит несколько рекордов в футболе, включая по количеству выигранных наград лучшему футболисту мира — их у аргентинца шесть.

Ранее Месси побил легендарный рекорд Пеле по количеству забитых мячей в составе одного клуба.
 
 
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Один из лучших футболистов планеты Лионель Месси рассказал о мечте, которой не суждено сбыться.
 
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