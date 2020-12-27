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«Какое счастье эта ниточка, вы даже себе не представляете». Актриса Александра Бортич рассказала о письме от Сергея Тихановского

27.12.2020 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она призвала подписчиков писать политзаключенным.


Актриса еще в августе обозначила свое отношение к происходящему в Беларуси. Фото: kleo.ru

Белорусская актриса Александра Бортич, которая сейчас живет в России, рассказала в своем Instagram, что ей пришел ответ от Сергея Тихановского.

- Ребята!!! Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете! Пишите письма политзаключенным, им нужно наше тепло и наша вера! — такую запись опубликовала Александра. На фотографии с письмом девушка плачет.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан в конце мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Ему предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также Тихановского обвиняют в том, что он воспрепятствовал работе ЦИК и разжигал расовую, национальную, религиозную или иную социальную вражду. Под стражей Тихановский находится уже полгода.

- Белорусы, вы сильные, невероятные и очень смелые. Ведь очевидно, что кто-то засиделся. Вы заслужили правду, за которую сейчас боретесь. Я искренне верю, что у вас все получится и вы ее добьетесь. Правду говорят -насильно мил не будешь, - такое сообщение тогда опубликовала актриса в своем Instagram.
 
Теги: Гродно
 
 
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