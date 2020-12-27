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Мнение: Путин, как и Лукашенко, собирает резерв, чтобы расплатиться за продление власти

27.12.2020 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Сергей Пархоменко считает, что Владимир Путин сказал неправду, когда заявил о неплохом состоянии российской экономики.



Журналист в эфире Эха Москвы напомнил, что в уходящем году в российскую Конституцию были внесены поправки, обнулившие президентские сроки Путина.

– На сегодня единственное, что теоретически может отодвинуть от власти Путина по состоянию на сегодняшний день, это какие-то естественные причины: несчастный случай, болезнь, смерть и так далее. Давайте называть вещи своими именам, – считает Пархоменко.

Он обратил внимание на заявления Путина на недавней пресс-конференции о том, что, в общем, российская экономика находится в неплохом состоянии.

– На самом деле они являются глубоко лживыми, потому что он имеет в виду совершенно другое. Он имеет в виду, что удалось сохранить нетронутой кубышку, сохранить нетронутым резерв — вот для него это называется «в неплохом состоянии», – уверен Пархоменко. – Он сохранил свой резерв, который он хотел бы использовать в других обстоятельствах, на другой черный день.

Для него черный день наступит тогда — для Путина я имею в виду, — когда он почувствуют какую-то прямую угрозу своей собственной власти. Вот это будет его черный день, на который он употребит те резервы, которые он собирает. Он их собирает на это — на то, чтобы расплатиться за продление собственной власти. Так, как мы видим это в Беларуси сегодня.

Чем мы можем объяснить то, что Лукашенко, презираемый всей своей страной, на глазах у всех укравший выборы, по-прежнему остается в кресле президента? Тем, что ему по-прежнему есть чем платить своим силовикам, которых он превратил в наемников. Ему по-прежнему есть чем оплачивать их лояльность.
 
 
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Журналист Сергей Пархоменко считает, что Владимир Путин сказал неправду, когда заявил о неплохом состоянии российской экономики.
 
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