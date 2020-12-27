Как избавиться от всего ненужного перед Новым годом?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый год - новое начало, чистый лист и следующий этап в жизни каждого человека. И действительно, канун новогодних праздников - прекрасный шанс внести коррективы в свою жизнь. Но прежде чем приступать к составлению плана и его реализации, нужно очистить место для новых целей и привычек.

Чтобы не тащить за собой в 2021-й груз нерешенных проблем, важно "обнулиться" - распрощаться со всем лишним как на физическом, так на духовном уровне.

Подробная инструкция по "очищению", состоящая из пяти полезных пунктов - в специальном руководстве Sputnik.

Избавляемся от хлама

Самый первый и действенный метод - перебрать вещи в доме и выбросить все старое и ненужное. Открытки, майки бывших парней, магнитики из Египта (у вас их и так 5), щербатые чашки из бабушкиного сервиза и другие бесполезные мелочи. Это же касается просроченных лекарств, косметических средств и продуктов!

Чистим телефон, ноутбук и электронную почту

Удаляем старые и ненужные контакты, вроде "Вася ремонт", а также приложения, которыми вы давно не пользуетесь, фотографии-повторки и старые списки из супермаркета. Отписываемся от рассылок и прочего спама на почте и чистим список друзей в своих соцсетях.

Завершаем старое

Напишите список дел, которые вы так и не смогли осилить. Недочитанная книга, незавершенная картина, курс, который вы просмотрели ровно до середины и оставили "на потом". А теперь решите - какие задачи вы все-таки хотите закрыть до Нового года, а от каких можете отказаться навсегда. Проставьте сроки выполнения и дерзайте, время еще есть!

Возвращаем долги

Вспомните все, что вы задолжали кому-то: деньги, одежду и даже обещание выпить кофе. Раздавайте все долги по мере возможности, но не пытайтесь расплатиться с кредитом на машину или ипотекой на квартиру за раз.

Забудьте слово "должен/должна

Хороший родитель, муж-жена, образцовая хозяйка, лучший сотрудник - вы постоянно навешиваете на себя роль обязанных, не задумываясь о последствиях. Постарайтесь перевести свое долженствование в осознанный выбор - увидите, они сразу перестанут вас сковывать и ограничивать общепринятыми рамками.