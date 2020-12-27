ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более $28 тысяч: стоимость биткоина обновила исторический максимум

27.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Более $28 тысяч: стоимость биткоина обновила исторический максимум

1
  • 27.12.2020, 16:07
Более тысяч: стоимость биткоина обновила исторический максимум

По сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

Биткоин во время торговой сессии за сутки подорожал на 13,2%, до 28 040 долларов США, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования этой криптовалюты, пишет unian.net.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, по состоянию на 13 часов по киевскому времени.

Согласно данным портала, по сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дабрачынны канцэрт Маргарыты Ляўчук ў палацы Радзівілаў. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика