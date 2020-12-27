Источник материала: Хартия'97

Более $28 тысяч: стоимость биткоина обновила исторический максимум 1 27.12.2020, 16:07

По сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

Биткоин во время торговой сессии за сутки подорожал на 13,2%, до 28 040 долларов США, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования этой криптовалюты, пишет unian.net .

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, по состоянию на 13 часов по киевскому времени.

Согласно данным портала, по сравнению с последним днем 2019 года биткоин вырос на 287%.

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