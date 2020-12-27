Источник материала: Хартия'97

Партизаны регионов выходят каждый день 27.12.2020, 15:55

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Вместе и до конца!

Партизаны регионов не сдаются и выходят каждый день, пишет телеграм-канал «Баста» .

Борисов не сдаёт позиции, а партизаны Велозавода навестили единомышленников в Бобруйске.

Кобрин говорит, что от Хабаровска до Бреста диктатуре нету места! Мимо же партизан Осипович ни один «ябатька» не проскочит.

















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