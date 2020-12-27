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В Минске на этой неделе спасены шесть рыбаков, а с начала года в Беларуси утонули 367 человек

27.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на этой неделе спасены шесть рыбаков, а с начала года в Беларуси утонули 367 человекМинске на этой неделе спасены шесть рыбаков, а с начала года в Беларуси утонули 367 человек" class="one-news__figure-img">

Спасатели предупреждают об опасности декабрьского льда! Сейчас погода коварна, как никогда: лёд на водоемах непрочный. Только в Минске на этой неделе сотрудники ОСВОДа спасли шестерых рыбаков.

Это особая группа риска, они отлично знакомы со всеми приметами, указывающими на опасность на льду, но тем не менее каждый год продолжают испытывать судьбу. Особое беспокойство у спасателей вызывают дети. На прошлой неделе настоящее паломничество было на реку в Бобруйске – покататься. К счастью, семеро были спасены, еще семь убежали на противоположный берег. На столичных водоемах лед стал, но положение все равно «шаткое». Правилами безопасности не стоит пренебрегать.  

С начала года в Беларуси утонули 367 человек. В стране функционирует 66 спасательных станций, есть постоянные посты и сезонные. Оснащение позволяет оперативно помочь терпящим бедствие на воде. 

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Теги: Минск
 
 
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Спасатели предупреждают об опасности декабрьского льда! Сейчас погода коварна, как никогда: лёд на водоемах непрочный. Только в Минске на этой неделе сотрудники...
 
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