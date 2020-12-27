Железная дорога Беларуси отмечает 158 лет со дня основания

Источник материала: ОНТ

Пять с половиной тысяч километров железнодорожных путей, выросших из «одноколейки». Национальный ресурс Беларуси – железная дорога – сегодня отмечает день основания: 158 лет.

С одной стороны, «не возраст» для такой системы, а с другой стороны – уже вполне сложившаяся история. БелЖД к 2021-му году подошла с плотным графиком перевозок. Только во внутреннем сообщении каждый день курсирует больше шестисот поездов. Благодаря этому, добраться в любую точку страны – не проблема. Не хуже дело обстоит и с международными перевозками – от Варшавы до Мурманска и от Праги до Екатеринбурга – все поезда пересекают Беларусь.

Детская железная дорога в Минске – не только для развлечения. Помогает в подготовке кадров. Здесь можно попробовать профессию машиниста, проводника и даже начальника станции. Ежегодно обучение проходят около ста человек. Все тонкости работы изучают на практике, чтобы в дальнейшем пополнить ряды сотрудников белорусской магистрали.

Конечно, для детей на этой железной дороге под новый год запустили волшебный экспресс – это уже традиция. Больше поездов стало и для взрослых – сразу 70 новых рейсов. Чтобы все успели попасть к родным 31 декабря. Самый ожидаемый маршрут – региональные линии бизнес-класса в Могилев и на самый край страны – в Пинск. Добраться можно будет за четыре часа вместо шести.

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