Ураган «Белла» принес в Европу штормовые ветра

Источник материала: ОНТ

Ураган «Белла», накрывший накануне британские острова, достиг Бельгии, передает Интерфакс.

В различных районах, включая Брюссель, порывы ветра достигают 80-100 км в час. На морском побережье максимальная зафиксированная скорость ветра - 120 км/ч.

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил оранжевую степень погодной опасности по стране. Из-за сложных погодных условий может быть нарушено автодвижение, особенно в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург, которые находятся в пределах горно-лесного массива Арденны, где в воскресенье начались снегопад и обледенение дорог при одновременном образовании сугробов.

В Брюсселе из-за сильного ветра закрыты для посещения парки и лесные зоны. Ледяные дожди и гололед ожидаются по всей стране в ночь на понедельник.

Прогнозируется, что сильные ветры в ближайшие дни доберутся до северо-запада Франции, на Ла-Манше зафиксированы порывы ветра до 130 км в час. Шторм затронет практически всё атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.

Фото: rfi.fr

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