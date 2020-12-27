|
Ураган «Белла» принес в Европу штормовые ветра
Источник материала: ОНТ
Ураган «Белла», накрывший накануне британские острова, достиг Бельгии,
В различных районах, включая Брюссель, порывы ветра достигают 80-100 км в час. На морском побережье максимальная зафиксированная скорость ветра - 120 км/ч.
Королевский метеорологический институт Бельгии объявил оранжевую степень погодной опасности по стране. Из-за сложных погодных условий может быть нарушено автодвижение, особенно в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург, которые находятся в пределах горно-лесного массива Арденны, где в воскресенье начались снегопад и обледенение дорог при одновременном образовании сугробов.
В Брюсселе из-за сильного ветра закрыты для посещения парки и лесные зоны. Ледяные дожди и гололед ожидаются по всей стране в ночь на понедельник.
Прогнозируется, что сильные ветры в ближайшие дни доберутся до северо-запада Франции, на Ла-Манше зафиксированы порывы ветра до 130 км в час. Шторм затронет практически всё атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.
Фото: rfi.fr
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ураган «Белла», накрывший накануне британские острова, достиг Бельгии, передает Интерфакс. В различных районах, включая Брюссель, порывы ветра достигают 80-100 км в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)