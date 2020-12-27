Молодёжный чемпионат мира по хоккею: канадские хоккеисты забросили 16 шайб в ворота сборной Германии

Источник материала: ОНТ

В канадском Эдмонтоне продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Примечательно, что во всех поединках игрового дня победители разгромили своих соперников.

В самом результативном матче канадские хоккеисты забросили 16 шайб в ворота сборной Германии, пропустив лишь дважды. Главным героем встречи стал нападающий Дилан Козенс, оформивший хет-трик и три результативные передачи. Он возглавил гонку бомбардиров турнира. Американские хоккеисты не испытали проблем в матче с командой Австрии, забросив 11 безответных шайб. По хет-трику оформили Тревор Зергас и Мэттью Болди. А сборная Швеция обыграл чешских сверстников – 7:1. Для «молодёжки» «тре крунур» это уже 53-я подряд победа на групповых этапах мировых первенств. Сегодня пройдут ещё три матча: в группе А сыграют Финляндии и Швейцарии, а также Словакия и Канада. А в группе В российские хоккеисты встретятся с командой Чехии.

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